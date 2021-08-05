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مبعوث أممي يعرب عن القلق "البالغ" إزاء التطورات في جنوب غرب سوريا

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مبعوث أممي يعرب عن القلق "البالغ" إزاء التطورات في جنوب غرب سوريا مبعوث أممي يعرب عن القلق "البالغ" إزاء التطورات في جنوب غرب سوريا

جي بي سي نيوز :- أعرب مبعوث ألامم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون اليوم السبت عن القلق "البالغ" إزاء التطورات في جنوب غرب سوريا.

و أضاف بيدرسون في بيان أنه على "اتصال نشط" مع الأطراف المعنية لضمان وقف أعمال "العنف" داعيا الجميع إلى "التهدئة".

وشدد البيان على وجوب التمسك بحماية المدنيين والقانون إلانساني الدولي مع التركيز على البعد إلانساني للوضع مذكرا "بالرسائل التي تلقاها من أهالي )درعا( بعدم رغبتهم في مغادرة منازلهم".

وأشار المبعوث الخاص إلى أن هذا التصعيد في التوتر في الجنوب الغربي يوضح حاجة الجميع في سوريا لالتفاق على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني بما يتماشى مع قرار مجلس الامن 2254 الصادر عام 2015 .

كونا

جي بي سي نيوز

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