خفض درجات القبول بالثانوي العام لـ225 درجة في المنيا

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قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تخفيض درجات القبول بالثانوي العام إلى 225 درجة، بدلا من 230 درجة، استجابة لطلبات أولياء الأمور، وبناء على مذكرة المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

كان المحافظ اللواء أسامة القاضي اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الشهر الماضي، للعام الدراسي 2020 /2021، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 77.5%.

يذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحان الشهادة الإعدادية، بالمدارس الرسمية بلغ 101680 طالباً، حضر منهم 99001 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 77050 طالباً، بنسبة نجاح 77.5%.