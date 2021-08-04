استشاري أسري تكشف عن أفضل الحلول لمنع العنف اللزوجي

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شددت هند على، الاستشاري النفسي والأسري، على ضرورة العمل على السيطرة على الغضب والانفعال، وعدم التعرض للكبت الناتج من عدم قدرة الزوج على الانفصال بسبب الاعباء المادية، أو الضغوط الأسرية على الزوجة.

وتابعت «علي»، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن منع الكبت يكون من خلال الحرص على حدوث تراكمات من المشاكل بين الزوجين، وبالتالي يحدث انفجار في أي لحظة.

ولفتت إلى أن أفضل الحلول لمنع المشاكل الزوجة حال حدوث عنف لفظي هو وقف النقاش، لان بداية العنف في الغالب تكون من خلال التجاوز أو العنف الزوجي.