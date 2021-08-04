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جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بقرية بشتيل في أوسيم (صور)

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تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مشروع الصرف الصحي بقرية بشتيل، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والأعمال الجارية ونسب التنفيذ وأزالة أي معوقات تعترض المشروع.

زشدد نائب المحافظ بالألتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعة الأنتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها في الموعد المحدد لتحقيق الأستفادة منها للمواطنين.

وتفقد نائب المحافظ مشروع محور ترعة الزمر بنطاق قرية بشتيل وحي شمال الجيزة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المحور وأزالة أي معوقات تعترض تنفيذ المشروع.

كما تابع عمليات إصلاح طفح الصرف الصحي بشارع محمد مغاورى بقرية بشتيل.

ووجة بسرعة أجراء أعمال التطهير والتسليك لخط الصرف الصحي وسحب المياة في أسرع وقت ممكن.

والتقي نائب المحافظ بعدد من المواطنين للاستماع إلى طلباتهم وأقتراحاتهم في العديد من المجالات والقطاعات المختلفة على مستوى المدينة.

المصرى اليوم

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