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وزير الخارجية يعرب عن تضامن مع اليونان بعد الحرائق المندلعة بعدة مناطق

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وزير الخارجية يعرب عن تضامن مصر مع اليونان بعد الحرائق المندلعة بعدة مناطق وزير الخارجية يعرب عن تضامن مع اليونان بعد الحرائق المندلعة بعدة مناطق

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أجرى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم، اتصالاً هاتفيًا بوزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، للاطمئنان على الوضع جراء الحرائق المندلعة بعدة مناطق بالبلاد.

وأوضح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، وفقا لبيان صحفى، أن الوزير شكرى أعرب عن تضامن ، حكومةً وشعباً، مع حكومة وشعب اليونان الصديقة فى هذه الظروف الصعبة، معرباً عن الثقة بأن الجهود الجارية لاحتواء الأمر سوف تكلل بالنجاح فى أقرب فرصة، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين شعبى البلدين وتضامنهما الدائم.

المصرى اليوم

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