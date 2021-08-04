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«لمسات إنسانية لها مدلولها».. بكري يعلق على تسمية الكراكة حسين طنطاوي بهذا الاسم

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«لمسات إنسانية لها مدلولها».. بكري يعلق على تسمية الكراكة حسين طنطاوي بهذا الاسم «لمسات إنسانية لها مدلولها».. بكري يعلق على تسمية الكراكة حسين طنطاوي بهذا الاسم

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح كان قائدًا عامًا للقوات المسلحة في زمن الإخوان، وعندما شعر أن الجماعة تريد الفتك بالمشير طنطاوي عندما أبعد عن وزارة الدفاع، أقام احتفالا خاصا في ديسمبر 2012، وأمر بعمل فيلم تسجيلي للمشير طنطاوي يجسد بطولاته ومواقفه الشهيرة، وكأنها رسالة: «إياكم والمساس برجل قدم للوطن الكثير».

وأضاف بكري، في مداخلة هاتفية مع برنامج «رأي عام» على فضائية «TeN»، الأربعاء، أن الرئيس السيسي قال إن المشير طنطاوي تحمل ما تنوء عن حمله الجبال، موضحًا أن القراءة الموضوعية لمسيرة المشير طنطاوي خلال الـ17 شهرًا التي تولى فيها حكم البلاد، تميزت بالثقة الكاملة في الشعب المصري وقواته المسلحة، والقدرة على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية بروح موضوعية ومسؤولة، وتحمل كل ما كان يتم من قوى تتآمر في الداخل والخارج مستهدفة شخصه والقوات المسلحة.

وتابع: «منذ 28 يناير 2011 كانت تعليمات المشير طنطاوي باحتضان الجميع وعدم إطلاق رصاصه واحدة»، مضيفا: «ماكنش في ضابط أو جندي معاهم رصاص حي كله كان فشنك»، وتابع: «كان عنده ثقة كبيرة في قواتنا المسلحة وشعبنا المصري في قدرته على تجاوز الأزمات والمشاكل».

وأردف بكري أن المشير طنطاوي كان ًا على إجراء انتخابات مجلس الشعب في 2012، وكان على ثقة بأن الشعب سيكون صاحب القرار الأساسي وهو الفيصل في حماية الدولة الوطنية، مؤكدًا أن أقل ما يمكن تقديمه للمشير طنطاوي أن يطلق اسمه على الكراكة الأكبر والأضخم ضمن منظومة عمل قناة السويس.

وأشار إلى أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن المشير طنطاوي هو أيضًا تكريم له عن دوره المحوري، مؤكدًا: «دي صيغة جديدة للتعامل مع قادة مصر السابقين والحاليين والشخصيات الوطنية وهي لمسات إنسانية بسيطة لها مدلولها، حيث أن التاريخ أنصف وسينصف المشير حسين طنطاوي».

المصرى اليوم

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