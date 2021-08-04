قيس سعيد : ستفشل كل محاولات التسلل إلى مفاصل الدولة وتفتيتها

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قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، إن هناك من يريد التسلل إلى مفاصل الدولة وإلى وزارة الداخلية على وجه الخصوص.

وأضاف قيس سعيد: «هناك من عملوا على تفتيت الدولة ولكننا واثقون بأن وزارة الداخلية ستتصدى لهم بكل قوة».

وتابع: «أي محاولة للمس بوزارة الداخلية ستواجه بقوة وعلى الجميع الامتثال للقانون، ولا مجال لتوظيف أي شخص بوزارة الداخلية من أجل تحقيق أهدافه الشخصية».

وزار الرئيس التونسي قيس سعيد، ظهر اليوم الأربعاء مقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات.

وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية التونسية فقد أكد رئيس الدولة، في لقائه مع وزير التجارة وتنمية الصادرات، على ضرورة التصدي لكل مظاهر المضاربة واحتكار المواد والسلع وفرض احترام الأسعار.

كما شدد سعيد على أنه لا مجال للتسامح مع كل من يحاول التحكم في قوت التونسيين.

ودعا رئيس الجمهورية جميع الأطراف المتداخلة للتحلي بالحس الوطني وتحمل المسؤولية في هذه المرحلة من تاريخ تونس والمبادرة بالتخفيض في الأسعار وتفتيتها.