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ضبط بانجو وسلاح أبيض بحوزة عاطل في شبين القناطر

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ضبط بانجو وسلاح أبيض بحوزة عاطل في شبين القناطر ضبط بانجو وسلاح أبيض بحوزة عاطل في شبين القناطر

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تمكنت مباحث مركز شبين القناطر من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر البانجو وسلاح أبيض بمنطقة عرب الصوالحة دائرة المركز، بعد مطاردة مثيرة مع قوات الأمن.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام وطلب تحريات المباحث وتحريز المضبوطات وعرضها على المعمل الجنائي.

تلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من مباحث شبين القناطر بضبط عاطل يدعي ع ا 44 سنة بقرية عرب الصوالحة دائرة المركز بحوزته لفافة ونصف من مخدر البانجو تزن 2.5 كيلو وهاتف محمول وسلاح أبيض سكينة بعد مطاردة مثيرة مع رجال الأمن أثناء محاولته الهروب بالمضبوطات.

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته المخدرات بقصد الاتجار والسلاح لحماية تجارته وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

المصرى اليوم

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