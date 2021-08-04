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تركيا.. إخلاء محطة طاقة حرارية لحمايتها من الحريق المشتعل بجوارها

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تركيا.. إخلاء محطة طاقة حرارية لحمايتها من الحريق المشتعل بجوارها تركيا.. إخلاء محطة طاقة حرارية لحمايتها من الحريق المشتعل بجوارها
واصلت حرائق الغابات اشتعالها لليوم السابع متسببة في مقتل 8 أشخاص

تركيا.. إخلاء محطة طاقة حرارية لحمايتها من الحريق المشتعل بجوارها

تم إخلاء محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الحرارية في جنوب تركيا، الأربعاء، بعدما بات الحريق المشتعل في جوارها منذ نحو أسبوع يهددها، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، شوهد رجال إطفاء وعناصر من الشرطة وسكان يفرون من الموقع فيما بلغت النيران محيط المحطة القريبة من مدينة ميلاس، حسب فرانس برس.

ويخشى دعاة حماية البيئة من وصول النيران لوحدة تخزين الفحم بالمنشأة، وما قد ينتج عن ذلك من تلوث للهواء.

وواصلت حرائق الغابات في تركيا اشتعالها لليوم السابع، متسببة في مقتل 8 أشخاص على الأقل ونفوق عددٍ لا يحصى من الحيوانات.

وتكافح فرق الإطفاء 16 حريقًا تستعر في الغابات في أنحاء تركيا، بينما تؤجج درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة والرياح القوية ألسنة اللهب.

وقال وزير الزراعة وشؤون الغابات بكر باكدميرلي إن فرق الإطفاء تمكنت على مدى الأيام الثمانية الماضية من إخماد 167 حريقًا. وقال مساء أمس الثلاثاء إن هناك 11 حريقًا باقيًا لكن المزيد من الحرائق اندلعت منذ ذلك الحين.

ونقلت طائرات فرق إطفاء من إسبانيا وكرواتيا لتنضم لفرق من وإيران وأوكرانيا وأذربيجان هذا الأسبوع لمكافحة الحرائق بعد أن طلبت تركيا دعمًا أوروبيًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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