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هرتسوغ لرئيسة اليونان: إسرائيل إلى جانبكم

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هرتسوغ لرئيسة اليونان: إسرائيل إلى جانبكم هرتسوغ لرئيسة اليونان: إسرائيل إلى جانبكم

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قال الرئيس الإسرائيلي إن بلاده مستعدة للمساعدة في إخماد موجة الحرائق التي تشهدها اليونان، مخاطبا رئيسة الأخيرة بقوله «إسرائيل تقف إلى جانبكم، خاصة في هذا الوقت».

جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجراها هرتسوغ برئيسة اليونان كاترينا سكلاروبولو، مساء اليوم الأربعاء، هي الثانية منذ توليه منصبه الشهر الماضي، وفق صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

وخلال المكالمة تحدث الاثنان عن «الثمن الباهظ للاحتباس الحراري وضرورة الالتزام بالتعاون الدولي في مكافحة هذه القضية».

وشدد هرتسوغ على نية إسرائيل المساعدة في إخماد الحرائق في اليونان، قائلا: «دولة إسرائيل تقف إلى جانبكم، خاصة في هذا الوقت... آمل بصدق أن يكون من الممكن الخروج من الوضع الحالي في أقرب وقت ممكن».

وأكد الرئيس الإسرائيلي أن «التعاون المستمر بين البلدين والعلاقات العميقة يشكلان أساسا مهمًا للاستقرار والتعاون الإقليمي».

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس نظيره اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس في أعقاب موجة الحرائق التي ضربت البلاد.

أبلغ وزير الدفاع اليوناني غانتس أن أكثر من 80 حريقا اندلع في اليونان في الأيام الأخيرة، وشكره على عرض إسرائيل للمساعدة في تزويد اليونان بمثبطات اللهب.

وقال غانتس في تغريدة بحسابه على «تويتر» إنه أبلغ نظيره اليوناني أن إسرائيل مستعدة لتقديم مساعدات إضافية بما في ذلك في المجال الجوي والإنقاذ.

المصرى اليوم

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