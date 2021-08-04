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استشاري نفسي: الاكتئاب مرتبط بالسمنة بنسبة 55%

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استشاري نفسي: الاكتئاب مرتبط بالسمنة بنسبة 55% استشاري نفسي: الاكتئاب مرتبط بالسمنة بنسبة 55%

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قالت الدكتورة رحاب الفقي، استشاري الصحة النفسية، إن هناك ضرورة لعدم الاستماع لكلام الناس، ولكن للأسف السيدات تميل إلى الاستماع إلى الآخرين، مشيرة إلى أن المرأة قد يتكون لها عقدة نفسية بسبب التنمر على شكلها خاصة إذا كانت تعاني من زيادة الوزن، سواء من بعض الأشخاص أو الزوج.

وتابعت «الفقي»، خلال خلال حوارها مع الإعلاميين مدحت إسماعيل وحمدي عباس، ببرنامج «اوفر وايت»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الأربعاء، أن الاكتئاب مرتبط بالسمنة بنسبة 55%، معقبة: «السمنة بتعمل اكتئاب، والاكتئاب بيعمل سمنة، هي دائرة مغلقة، لأن المكتئب لا يجد شيء يقوم به إلا الطعام».

وتابعت أن بعض السيدات تقوم بسلوكيات خاطئة عن تناول قدر كبير من الطعام، مثل تناول ماء بملح لاسترجاع الطعام مرة أخرى، وللوصول إلى وزن مثالي.

المصرى اليوم

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