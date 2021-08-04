الأهلي يحتفل بذكري الفوز على ريال مدريد فى مباراة القرن

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حرص النادى الأهلى على الاحتفال بذكرى تمكنه بتحقيق الفوز التاريخى على ريال مدريد الإسبانى بهدف مقابل لا شىء فى مباراة ودية أقيمت بينهما على استاد القاهرة، احتفالاً بفوز الأول بلقب نادى القرن الأفريقى، وحصول الفريق الإسبانى على لقب بطل القرن الأوروبى.

ونشر النادى الأهلى عبر حسابة على تويتر، صورة من اللقاء، وعلق عليها:" في مثل هذا اليوم وفي أمسية لا تنسى، الأهلي نادي القرن والملك المتوج على عرش قارة أفريقيا، يفوز على ريال مدريد بطل أوروبا التاريخي في مباراة القرن بهدف دون رد".

ونجح الاهلي فى الرابع من شهر أغسطس عام 2001، فى تحقيق فوز تاريخى على ريال مدريد الإسبانى.

وظهر الاهلي فى اللقاء بتشكيل مكون من ، عصام الحضرى فى حراسة المرمى وأشرف أمين وشادى محمد ووائل جمعة وسعيد عبد العزيز، وحسام غالى وهادى خشبة وخالد بيبو ومحمد جودة، وأحمد أبو مسلم وعلاء إبراهيم.

بينما لعب ريال مدريد بتشكيلة مكونة من سيزار فى حراسة المرمى، وفرندو هيرو وجيرمى وكارنكا وروبرتو كارلوس وماكليللى وهيليجيرا وفيجو وزين الدين زيدان، وسافيو ورؤول جوانزاليس.