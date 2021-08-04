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في ذكرى انفجار بيروت.. البطريرك الراعي يقول اللبنانيون يطالبون بتحقيق العدالة

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في ذكرى انفجار بيروت.. البطريرك الراعي يقول اللبنانيون يطالبون بتحقيق العدالة في ذكرى انفجار بيروت.. البطريرك الراعي يقول اللبنانيون يطالبون بتحقيق العدالة

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قال البطريرك الماروني اللبناني الكاردينال بشارة بطرس الراعي اليوم الأربعاء إن الشعب اللبناني بأكمله يحتاج إلى معرفة من شارك في الأعمال التي أدت إلى الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت قبل عام.

وقال البطريرك في قداس بمناسبة ذكرى الانفجار الكارثي الذي دمر مساحات كبيرة من العاصمة "العدالة هي مطلب كل الشعب اللبناني وندعو القضاء إلى الحزم ومعيب أن يتهرب المسؤولون من التحقيق تحت ستار الحصانة أو عريضة من هنا أو هناك" مشددا على أن "كل الحصانات تسقط أمام الضحايا والشهداء".

وتابع أن جميع اللبنانيين يريدون أن يعرفوا من الذي أحضر المتفجرات ومن سمح بتفريغها ومن سحب كميات منها وإلى أين أرسلت.

المصرى اليوم

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