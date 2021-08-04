جازان : ضبط مواطن أطلق الرصاص أثناء قيادة مركبته
أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، أعمال ترحيل المقررات الدراسية وأعمال الصيانة، وأشرفت التجهيزات المدرسية والمستودعات...
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس بأنه -بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات...
وافق مجلس إدارة جامعة الملك فيصل على تحويل كليتي المجتمع في محافظة الأحساء وبقيق وكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع إلى الكلية...
صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن...
سجلت مدن الدمام والأحساء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم بواقع 47 درجة مئوية، في حين شهدت 11 مدينة ومحافظة طقسا حارا حيث...
ارتفعت طلبات منح الأراضي المنفذة منذ بداية 2020، إلى 802.472 طلبا، مقارنة بطلبات المنح في 2019، والتي بلغت 797.176 طلبا، في وقت انخفضت الطلبات...
صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي،...
أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاحتيال المالي والإلكتروني،...