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جازان : ضبط مواطن أطلق الرصاص أثناء قيادة مركبته

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ترحيل المقررات الدراسية بنجران

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، أعمال ترحيل المقررات الدراسية وأعمال الصيانة، وأشرفت التجهيزات المدرسية والمستودعات...

58e6eb332d.jpgنجران: الوطن
687e188e6a.jpg25 ذو الحجة 1442 هـ

الجوف : ضبط 25 شخصا خالفوا تعليمات العزل

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس بأنه -بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات...

icon-byline.pngسكاكا : الوطن
icon-clock.png25 ذو الحجة 1442 هـ

جامعة الفيصل : دمج 3 كليات في الكلية التطبيقية

وافق مجلس إدارة جامعة الملك فيصل على تحويل كليتي المجتمع في محافظة الأحساء وبقيق وكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع إلى الكلية...

icon-byline.pngالأحساء : الوطن
icon-clock.png25 ذو الحجة 1442 هـ

إحباط تهريب 368 كلجم من الحشيش في جازان ونجران

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png25 ذو الحجة 1442 هـ
من أمطار عسير أمس

3 مدن تتصدر درجات الحرارة في المملكة

سجلت مدن الدمام والأحساء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم بواقع 47 درجة مئوية، في حين شهدت 11 مدينة ومحافظة طقسا حارا حيث...

icon-byline.pngأبهـا: الوطن
icon-clock.png25 ذو الحجة 1442 هـ

عسير وحائل والأحساء الأكثر طلبا على منح الأراضي

ارتفعت طلبات منح الأراضي المنفذة منذ بداية 2020، إلى 802.472 طلبا، مقارنة بطلبات المنح في 2019، والتي بلغت 797.176 طلبا، في وقت انخفضت الطلبات...

icon-byline.pngجازان: عبدالله سهل
icon-clock.png25 ذو الحجة 1442 هـ

حائل : ضبط شخص خالف تعليمات العزل بالتجول في أحد المولات

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي،...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png25 ذو الحجة 1442 هـ

الرياض : القبض عصابة متخصصة في النصب والاحتيال

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاحتيال المالي والإلكتروني،...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png25 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

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