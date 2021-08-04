تكلفتها 150 مليون جنيه.. تعرف على مميزات صومعة أبوصوير بالإسماعيلية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس ياسر توفيق، رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة القابضة للصوامع، إن صومعة أبوصوير في الإسماعيلية، التي تفقدها رئيس الوزراء، الأربعاء، مقامة على مساحة 20 ألف متر، وبتكلفة بلغت 150 مليون جنيه.

وأوضح «توفيق» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن زيادة عدد الصوامع ساهم في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أشاد خلال تفقد المشروع اليوم بالتكنولوجيا المتوفرة في صومعة أبوصوير بالإسماعيلية، لافتا إلى إنشاء 35 صومعة جديدة تعمل بالتكنولوجيا الحديثة خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن الصوامع الحديثة تعمل بأسلوب مميكن لتقليل احتمالية تدخل العنصر البشري، لافتًا إلى أن حجم استهلاك مصر من القمح سنويا يصل إلى 9.600 مليون طن قمح، بينما تصل السعة التخزينية للصومعة إلى 3.5 مليون طن.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه بإنشاء 60 صومعة حقلية تجنبا لإهدار القمح، مشيرا إلى بدء تنفيذ 6 صوامع حقلية في عدد من المحافظات، مؤكدَا أن سعر شراء القمح من المزارعين خلال العام الجاري كان عادلا ومرضيا إلى حد كبير، مشيرًا إلى تأثر سعر القمح بعدة عوامل، من بينها زيادة الطلب بسبب أزمة كورونا، وظاهرة تغير المناخ.