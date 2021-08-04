الأهلي ينفي التفاوض مع مصطفي فتحي

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نفي مصدر داخل النادي الاهلي الانباء التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضضية عن رغبه الجهاز الفنى للاهلي بقيادة بيتسو موسميانى، في ضم مصطفي فتحي لاعب الزمالك، والمعار حاليا لصفوف سموحة حتى نهاية الموسم الجاري.

واوضح المصدر ان الاهلي لا يفكر على الاطلاق في ضم أي لاعب من صفوف الزمالك وان خريطة التعاقدات التي وضعها الجهاز الفنى بعيده تماما عن لاعبي الزمالك، واوضح ان هناك قرار سابق من جانب مجلس الادارة، بعدم الدخول في أي مفاوضات مع أي لاعب مرتبط بعقد ساري مع القلعة البيضاء احتراما للعلاقات الطيبة التي تربط بين الناديين.

واشار ان التعاقدات التي سيبرمها النادي الاهلي خلال الفترة المقبلة ستكون مرضيه للجماهير، وستكون على قدر المسؤولية، في اطار العمل على تكوين فريق قوي قادر على الحفاظ على البطولات التي توج بها الفريق سواء على المستوى المحلي أو الافريقي.