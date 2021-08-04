«تموين الإسكندرية»: حملات ميدانية مفاجئة على المخابز البلدية

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أصدر محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة لمديري الإدارات التموينية الفرعية بتشديد الرقابة على قطاع المخابز البلدية لضبط عملية إنتاج الخبز بجودة عالية ترضى المواطن السكندرى وتسعد المصطافين ضيوف الإسكندرية، وكذلك ضبط الأسواق ومتابعة الاعلان عن الأسعار واتباع الإجراءات الاحترازية الصحية بحمل شهادات صحية للتأكد من سلامة العاملين في الأسواق حفاظا على صحة المواطنين.

إلى ذلك، شنت إدارة الرقابة بالمديرية وإدارات المنتزه وشرق ووسط وغرب والجمرك والعجمى والعامرية وبرج العرب، حملات تموينية رقابية على المخابز البلدية بجميع أحياء الإسكندرية والتى أسفرت عن تحرير ٢٩ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٩ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية، ومحضرين توقف مخبزين بلدى عن العمل بدون إذن مسبق من التموين، و١٩ محضر لمخابز بلدية لعدم نظافة أدوات العجين، و١٣ محضر عدم وجود لوحة بيانات للمخابز، و٣ محاضر لمخبز لعدم إعطاء بون صرف الخبز لأحد المواطنين، و١٦ محضر عدم حمل شهادات صحية، و١٣ محضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لبقال تموينى مخالف، ومحضر لمخبز سياحى بدون ترخيص، ومحضر استخدام مطبوعات لتغليف المواد الغذائية بالأسواق.