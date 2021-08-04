محافظ الوادي الجديد يتفقد جمعية تنمية المجتمع بقرية البشندي

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تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، جمعية تنمية المجتمع بقرية البشندي التابعة لمركز بلاط.

وقرر المحافظ منح الجمعية صوبة زراعية كبيرة لاستخدامها بهدف توفير الخضروات لأهالي القرية، وتوفير عائد مادي للجمعية.

ووجه الزملوط بإنشاء وحدة طاقة شمسية للجمعية والمستوصف التابع لها، علي أن تُسهِم المحافظة بنسبة 25% من تكاليفها دعماََ الجمعية.

على صعيد آخر، شدد الزملوط على ضرورة إزالة العشش والبنايات المهجورة بجوار الجمعية، لما تمثله من خطر على المواطنين مع استمرار ملكية الأرض لأصحابها.