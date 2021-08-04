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وزير الخارجية ونظيره الإيطالي يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا وتونس

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وزير الخارجية ونظيره الإيطالي يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا وتونس وزير الخارجية ونظيره الإيطالي يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا وتونس

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تلقىَ وزير الخارجية سامح شكري، الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، للتباحُث حول عدد من القضايا الإقليمية، لاسيما تطورات الأوضاع في ليبيا وتونس، حيث أطلعه الوزير الإيطالي على مجمل نتائج زيارته الأخيرة إلى ليبيا ولقاءاته مع مختلف الأطراف هناك.

من جانبه، أكد شكري أهمية الوفاء بخارطة الطريق المُعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي وقرار مجلس الأمن 2570 بشأن عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021 وضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، مع الإعراب عن الترحيب بالخطوة التي تم اتخاذها بفتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراته.

وتناول الوزيران تطورات المشهد التونسي، حيث أكد شكري أهمية دعم الاستقرار والتطلعات المشروعة للشعب هناك، مشددًا على تضامُن مع الإجراءات المُتخَذة من قِبَل الرئيس قيس سعيد؛ بغية الاستجابة لآمال الشعب التونسي في إطار تحقيق إرادته الحرة، وبما يصون مؤسسات الدولة وتجاوُز الظرف الدقيق الحالي.

المصرى اليوم

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