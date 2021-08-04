«صاعقة البرق» تتسبب في مصرع 17 شخصا في حفل زفاف ببنجلاديش

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لقى 17 شخصا مصرعهم وأصيب 14 آخرين، الأربعاء، عندما ضربت صاعقة البرق حفل زفاف على متن قارب شمال غرب بنجلاديش.

وحسب رويترز، قال فريد حسين المسؤول بالشرطة، إن صاعقة البرق ضربت القارب عندما وصل إلى ضفة نهر بادما في بلدة شيبجانج، بينما كان رواد الزفاف يشقون طريقهم إلى منزل العروس.

وأضاف حسين: «لدينا معلومات عن 17 شخصا لقوا حتفهم ونُقل عدد آخر إلى المستشفى». وقال مسؤول في الإطفاء إن 14 شخصا أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى، وكان العريس من بين المصابين.

ويقتل البرق مئات الأشخاص كل عام في بنجلاديش، التي أعلنت أن صواعق البرق كارثة طبيعية في عام 2016 عندما توفي أكثر من 200 شخص في شهر مايو، بما في ذلك 82 شخصًا في يوم واحد.

وتحدث معظم وفيات البرق في بنجلاديش عادة خلال الأشهر الدافئة من مارس إلى يوليو. ويقول الخبراء إن ارتفاع ضربات صواعق البرق القاتلة مرتبط بإزالة الغابات، مما أدى إلى اختفاء العديد من الأشجار العالية التي كانت ستواجه ضربات البرق.