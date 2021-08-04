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جهاز يحضر مباراة بيراميدز والإسماعيلي

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جهاز المنتخب يحضر مباراة بيراميدز والإسماعيلي جهاز يحضر مباراة بيراميدز والإسماعيلي

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حرص جهاز الوطني الأول بقيادة حسام البدري على حضور مباراة بيراميدز والإسماعيلي من ملعب الدفاع الجوي.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل من الجولة ٢٥ من الدوري الممتاز.

ورافق حسام البدري خلال وجوده بملعب الدفاع الجوي، جهازه المعاون الذي يضم، طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلاني، وشادي الجيلاني المنسق الإعلامي.

ويستعد المنتخب الوطني لبدء تجمعه يوم ٢٨ يوليو الجاري استعدادا لخوض مباراتي أنجولا والجابون في بداية مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر عام ٢٠٢٢.

المصرى اليوم

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