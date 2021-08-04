الأهلي يقرر إعارة «أليو» لصفوف فريق أميان الفرنسي خلال انتقالات صيف 2021.. صور

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أليو بادجي لاعب النادي الأهلي، انتقل رسميا لصفوف نادي أميان الفرنسي، لمدة موسم على سبيل الإعارة مع بند تفعيل الشراء نهائيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية موسم 2020- 2021، ليصبح اللاعب السنغالي أول الراحلين عن الأهلي رسميا في موسم الانتقالات الصيفية 2021.

ورحب الموقع الرسمي لفريق أميان الفرنسي عبر موقع التواصل الاجتماعي باللاعب: «يسعد نادي أميان بالإعلان عن وصول مهاجمه الجديد!.. ينضم أليو إلى النادي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء للموسم القادم من الأهلي المصري».

يواجه الأهلي نظيره وادي دجلة الأربعاء المقبل عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على أرض ملعب ستاد السلام ضمن منافسات مؤجلات الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز 2020 -2021.

- الأهلي في مواجهة وادي دجلة، في أولى المباريات يوم 4 أغسطس على ملعب الأهلي.

- الأهلي وسيراميكا كليوباترا، الساعة التاسعة مساء يوم السبت 7- 8- 2021، على ستاد «الأهلي we السلام» ضمن مؤجلات الجولة 23.

- الأهلي والإسماعيلي، الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء 11- 8- 2021 على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 29.

- الأهلي وإنبي الساعة التاسعة مساء يوم السبت 14- 8- 2021 على ستاد «الأهلي we السلام»، ضمن مؤجلات الجولة 30.

- الأهلي وطلائع الجيش التاسعة مساء يوم الثلاثاء 17- 8- 2021، على ستاد السويس، ضمن مباريات الجولة 31.

- الأهلي والمصري التاسعة مساء يوم الجمعة 20- 8- 2021، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 32.

- الأهلي والجونة أحد يومي 23-24 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 33.

- الأهلي وأسوان أحد يومي 26-27 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ووادي دجلة

تنقل قناة اون سبورت مباراة الاهلى ووادي دجلة في بث مباشر وحصري على مجموعة قنواتها