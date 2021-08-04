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عضو «تعليم النواب»: حفظ القرآن يمنح الأطفال قدرًا كبيرًا من الاتزان النفسي والاجتماعي

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عضو «تعليم النواب»: حفظ القرآن يمنح الأطفال قدرًا كبيرًا من الاتزان النفسي والاجتماعي عضو «تعليم النواب»: حفظ القرآن يمنح الأطفال قدرًا كبيرًا من الاتزان النفسي والاجتماعي

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شاركت الدكتورة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، في حفل تكريم أوائل حفظة القرآن الكريم في المسابقة التي نظمها نادي مستشاري النيابة الإدارية.

وقالت «السيد»، خلال كلمتها في حفل تكريم المتفوقين، إنها سعيدة بتوجيه الدعوة الكريمة من هيئة النيابة الإدارية ورئيسها المستشار الجليل المستشار عصام المنشاوي وخاصة في تكريم حفظة القرآن الكريم، موضحة أن ستظل بلد العلماء والقرآن وندعو الله أن يسدد خطى أولادنا في حفظهم وفهم للقرآن الكريم.

ورحبت بوجود القارئة الأولى عالميًا «الزهراء لائق» في القرآن الكريم حفظًا وتجويدًا، والقارئة الأولى من الفتيات التي قرأت أمام الرئيس عبدالفتاح ، وحثت أولياء أمورهم إلى أهمية دور الأسرة في تحفيز أبناءهم على حفظ القرآن الكريم لتشجيع التنافس بين الأبناء والبنات داخل الأسرة ولتخريج دفعات من الشباب الواعي المتسامح القادر على نبذ الفكر المتطرف.

وأوضحت أن حفظ القرآن الكريم في الصغر يضمن تفوق الأبناء ونجاحهم في الكبر وينمي مدارك الأطفال واستيعابهم بدرجة أكبر من غيرهم؛ بالإضافة إلى تمتعهم بقدر كبير من الاتزان النفسي والاجتماعي وقدرة كبيرة على تنظيم الوقت، مشيرة إلى أن تكريم حفظة القرآن الكريم رسالة إلى الأبناء الحافظين لكتاب الله لحثهم على روح التنافس.

ولفتت إلى أن الحرص على قيام هذه المسابقة هي درة من الدرر التي تبقى وتذكر فتشكر، خاصة وأنها تشيع بين المستشارين وبين أسرهم وأبنائهم روح التعلق بالذكر الحكيم والقرآن العظيم.

وتوجهت الدكتورة صبورة السيد بالشكر لرئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عصام المنشاوي، تقديرًا لجهوده في دعم حفظة القرآن الكريم.

المصرى اليوم

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