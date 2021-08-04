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«الإسكندرية» تكشف حقيقة حدوث ميل جديد لعقار بـ«الفلكي»: الملاك خففوا الأحمال في 2011

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«الإسكندرية» تكشف حقيقة حدوث ميل جديد لعقار بـ«الفلكي»: الملاك خففوا الأحمال في 2011 «الإسكندرية» تكشف حقيقة حدوث ميل جديد لعقار بـ«الفلكي»: الملاك خففوا الأحمال في 2011

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أصدرت محافظة الإسكندرية، بيانا رسميا الأربعاء، بشأن تعرض أحد العقارات في منطقة الفلكى إلى ميل جديد، وكشفت حقيقة هذا الأمر.

وذكرت المحافظة أنه ردا على ما أثير في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، بشأن حدوث ميل جديد لأحد العقارات «برج الزهراء» الكائن في شارع 9 المتفرع من شارع 16 الإصلاح منطقة الفلكي بالسيوف في حي المنتزه أول، قالت المهندسة جيهان مسعود، رئيسة حي المنتزة أول، إن العقار المذكور سبق وقام ملاكه بتخفيف الأحمال به منذ عام 2011 نظرا لحدوث ميل به في دورين ليصبح بوضعه الحالي المكون من دور أرضي و11 دور علوي.

وأكدت رئيسة الحي أنه منذ أسبوعين واستجابة فورية لشكاوى عدد من المواطنين، تم نزول لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من الحي لمعاينة العقار، حيث أوصت اللجنة بضرورة قيام مالك العقار بتقديم تقرير من كلية الهندسة بحالة العقار الإنشائية ودراسة الأساسات ورصد الميل وتوضيح التوصيات الفنية اللازمة للعقار.

كما أوصت اللجنة بإخطار جميع قاطني العقار بإخلاء العقار، وعلي الفور تم إخطار قسم منتزه ثالث لإخطار السكان بالإخلاء الفوري دون الممتلكات، لحين انتهاء مالك العقار من تنفيذ التوصيات الهندسية المطلوبة منه، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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