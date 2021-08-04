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محافظ البحر الأحمر يسلم عقود وحدات بديل عشوائيات لمستحقيها في الغردقة

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محافظ البحر الأحمر يسلم عقود وحدات بديل عشوائيات لمستحقيها في الغردقة محافظ البحر الأحمر يسلم عقود وحدات بديل عشوائيات لمستحقيها في الغردقة

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سلم محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، اليوم الأربعاء، عدداً من عقود بديل العشوائيات ما بين شقق وبلوكات لمستحقيها بمنطقة الروضة بالغردقة، بحضور اللواء ايهاب رأفت رئيس مدينة الغردقة.

أكد المحافظ أن منطقة الروضة تضم جميع الخدمات التي يحتاجها الأهالي من مدارس ومسجد وملعب ومحلات ومخبز وغيرها من الخدمات الاخري، موضحاً أن باقي الوحدات سيتم تسليم عقودها تباعاً بعد اكتمال الشروط والإجراءات المطلوبة من الجهات المعنية.

أوضح اللواء حنفي أن المحافظة أنشأت 250 منزل ووحدة سكنية، وتم تسليم 108 منزل ووحدة سكنية منهم 24 منزل لسكان منطقة جبل العفش و28 وحدة سكنية بذات المنطقة، كما تم تسليم 24 منزل و23 وحدة سكنية لساكني منطقة جبل مجاهد وجاري الاعداد لتسليم العقود المتبقية، لافتاً إلى أنه تم إنشاء هذه الشقق والمنازل بتمويل من صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

المصرى اليوم

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