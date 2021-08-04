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كارتيرون يحذر اللاعبين من الاستهتار ويطالب بالتركيز

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كارتيرون يحذر اللاعبين من الاستهتار ويطالب بالتركيز كارتيرون يحذر اللاعبين من الاستهتار ويطالب بالتركيز

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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وقام المدير الفني بتحفيز اللاعبين وطالبهم بالتركيز في الفترة الحالية، وشرح المدرب بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في التدريبات استعدادا للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 7 أغسطس الجاري باستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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