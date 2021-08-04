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رفض طلبه بالزواج.. شاب يقتل والده طعنا في بني سويف

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رفض طلبه بالزواج.. شاب يقتل والده طعنا في بني سويف رفض طلبه بالزواج.. شاب يقتل والده طعنا في بني سويف

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لقي فلاح ببني سويف حتفه متأثرا بإصابته بطعن سلاح أبيض من نجله، الأربعاء، إثر مشادة كلامية بينهما عقب رفض الأب طلب ابنه بالزواج.

تلقي اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارا بوصول شخص يدعي مبروك عبدالعزيز، في العقد السادس من عمره، مصاب بطعنة بسلاح أبيض وحالته سيئة وتوفي متأثرا بإصابتة.

وأسرع الرائد أحمد حسين، رئيس مباحث الفشن، إلى مكان الحادث حيث تبين أن الأب يدعي مبروك عبدالعزيز، مقيم عزبة البنك التابعة لمركز الفشن، وأن سبب وقوع الجريمة يرجع إلى نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه ونجله الشاب عطية، الذي يعاني من اضطرابات نفسية بسبب رغبة الابن في الزواج ورفض الأب طلب ابنه، وتطورت المشادة إلى إحضار الابن المتهم سكين وطعن والده ليسقط أرضا غارقا في دمائه، ويفر هاربا ويتم نقل الأب للمستشفى ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

تم القبض على الابن المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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