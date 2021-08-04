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أمريكا تمنح لبنان 100 مليون دولار مساعدات جديدة

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أمريكا تمنح لبنان 100 مليون دولار مساعدات جديدة أمريكا تمنح لبنان 100 مليون دولار مساعدات جديدة
"بايدن" دعا إلى إجراء الإصلاحات

أمريكا تمنح لبنان 100 مليون دولار مساعدات جديدة

ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة ستقدم نحو 100 مليون دولار كمساعدات إضافية إلى لبنان.

ودعا "بايدن" خلال المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان بالتعاون مع الأمم المتحدة، الذي يعقد في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، اللبنانية لإجراء الإصلاحات الملحة.

في السياق ذاته، أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، منح لبنان 860 مليون دولار من صندوق "حقوق السحب الخاصة"، لتعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد، وتلبية الحاجات الملحة للشعب اللبناني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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