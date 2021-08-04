«الولد الصغير» سقطت على كوبرى «أى أوى» وخلّفت 120 ألف قتيل

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سقطت القنبلة الذرية على هيروشيما فى 6 أغسطس 1945 فى تمام الـ 8 والربع صباحًا بتوقيت اليابان، الواحدة والربع فجرًا بتوقيت مصر، وكان تعداد السكان آنذاك 350 ألفًا (290 ألف مدنى، 40 ألف عسكرى، 20 ألف زائر).

«هيروشيما» مدينة تحتوى على العديد من الأنهار وتحيط بها بعض الجبال، وبها قصر للإمبراطور وقلعة، وأحيانًا تكون بديلًا لطوكيو، وبها ميناء هيروشيما، ومصانع لصناعة السفن وللطائرات الحربية، حيث خرج سرب مكون من 3 طائرات من قاعدة أمريكية فى جزيرة «تنيانا» بالمحيط الهادى، واحدة للاستطلاع قبل الضربة، وثانية تحمل القنبلة، والثالثة كانت مخصصة لتصوير الدمار، وكان مكان الإسقاط كوبرى «أى أوى» لأنه على شكل حرف تى بالإنجليزية، بما يسهل رؤيته من ارتفاع على بعد 600 متر من سطح الأرض.

ويبلغ طول قنبلة هيروشيما 3 أمتار، بقطر الدائرة 70 سنتيمترًا، بينما يبلغ وزنها 4 أطنان، وبقوة تدميرية نحو 16 ألف طن بوحدة الذرة، وتسمى «الولد الصغير» وهى تعمل بنظام يقال عنه «نظام ماسورة بندقية»، حيث تم تقسيم 50 كيلوجرامًا من اليورانيوم و235 من الصلب إلى مجموعتين، وضعت مجموعة فى بداية الماسورة والثانية فى نهايتها وعند التفجير يقوم طارق بالطرق على المجموعة الأعلى فتندفع إلى المجموعة الموجودة أسفل فيصطدمان، ما يؤدى إلى توليد اليورانيوم الذى يبدأ فى الانشطار وتوليد طاقة هائلة فى ثوان.

وبلغ عدد القتلى جراء القنبلة، من 90 ألفًا إلى 120 ألفًا، ونتيجة الإشعاعات الحرارية، وعندما انشطرت القنبلة تكونت كرة نارية وفى لحظة تفاقمت كرة النار إلى دائرة قطرها 200 متر، ونشأ عن ذلك الانشطار حرارة 100 درجة مئوية ثم بعد ثانية واحدة اتسعت دائرة قطرها، ثم خرجت من تلك الدائرة أشعة حرارية قوية جدًا وصلت إلى درجة 7000 درجة مئوية، فأصبحت حرارة سطح الأرض التى سقطت عليها القنبلة ما بين 3000 و4000 درجة مئوية، علمًا بأن درجة حرارة سطح الشمس 5700 درجة مئوية ودرجة صهر الحديد 1500 درجة مئوية، حيث تعرض نحو 350 ألف شخص بطريقة مباشرة إلى حروق وحالات تفحم، مات من بينهم ما يقرب من 140 ألفًا.

وفى يوم سقوط القنبلة خرج 8 آلاف طالب من طلاب المدارس الإعدادية والثانوية لتنكيس بعض المبانى، ولقى 6 آلاف و300 منهم حتفهم، وتم تدمير 48 ألف مبنى تدميرًا كليًا، و4 آلاف بنسبة 5%، و18 ألفًا بنسبة 24%، و6 آلاف بنسبة 8.1% أصابتهم أضرار جزئية.

وفى مركز سقوط القنبلة، قامت عاصفة بسرعة الرياح تقدر بـ440 مترًا فى الثانية، وأطاحت بالأشخاص لعدة أمتار ففقدوا الوعى ومنهم من أصيب بجروح وخرجت أجزاء من جسده، كما أن تحطّم الزجاج خلّف أيضًا العديد من المصابين الذين لايزال منهم من يعانى من وجود قطع زجاج داخل أجسادهم.

وتسببت الإشعاعات التى تولدت عن قنبلة هيروشيما النووية فى أضرار، مثل تشوهات جلدية منذ 1946 وأمراض فى كرات الدم البيضاء فى 1950، وسرطانات منذ 1955 بجانب ضعف البصر، وتوقف نمو الجنين، وأمراض فى الدم والعظام والنخاع وأمراض تناسلية.