«يتامى الكارثة» تحولوا إلى أطفال شوارع ومتسولين وبلطجية

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بعد ثلاثة أيام من إسقاط القنبلة الأولى على «هيروشيما»، تم إسقاط قنبلة نووية ثانية على مدينة «ناجازاكي»، تسببت إشعاعاتها فى موت الأسماك وتسمم المياه وموت من يشربها، فضلا عن أمراض نفسية وعصبية، وانتشار العنوسة، خاصة أن المصاب كان لا يستطيع الزواج خشية انتقال العدوى، ولذلك كانوا يشترطون استخراج شهادة طبية بخلوه أو خلوها من أمراض القنبلة.

ومنذ ذلك الحين، أطلق وصف سمى «يتامى القنبلة»، كان يطلق على كل من تيتّم بسبب موت أولياء أمره، وكان عددهم كبيرًا جدًا ويعانون الكثير ويتحولون إلى أطفال شوارع أو متسولين أو يشرعون فى أعمال نهب وسرقة وبلطجة، وأطفال شوارع أغلبهم مما فقدوا أولياء أمورهم بالقنبلة أو لم يستطع أولياء أمورهم الإنفاق عليهم، وكانت الشرطة تقبض عليهم وتضعهم فى ملاجئ.

الذكرى الـ 76 لضحايا انفجار القنبلتين «الذريتين»

ونتيجة لذلك، انتشرت جرائم السرقات والنهب والقتل فى ظل الحاجة إلى الحصول على أبسط مستلزمات الحياة من طعام أو شراب، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة «قتل الأغنياء» من جانب العصابات أو المعدمين، أما بالنسبة للعديد من الأمراض التى انتشرت فى ذلك الوقت، فلاتزال البحوث مستمرة بسبب عدم معرفة كل شىء عن تطورها أو ظهور أمراض جديدة أو علاجها جميعًا.

وكانت أسباب اختيار «ناجازاكى» لتفجير القنبلة الذرية فى 27 إبريل 1945، تحديد الجيش الأمريكى 17 مدينة لضربها كاقتراح أولى للاختيار، بينها المدن التى سوف يلقون عليها القنبلة الذرية، وفى 10 مايو تم تحديد 4 مدن فقط من الـ17، وفى 28 مايو تم تحديد 3 مدن من الـ4، وكان من بينها مدينة «كيوطو، وفى 30 مايو استبعدوا المدينة، لأن بها الكثير من الآثار، ومن ثم تم تحديد مدينة «قُكُرَ» كهدف ثان بعد «هيروشيما»، لوجود مصانع حربية وتعداد المدينة كان كبيرًا، يقدر بنحو 700 ألف نسمة، وكما فعلوا مع «هيروشيما» تركوا المدينة قبلها بمدة لا يضربوها بقنابل عادية، كى يأمن الناس أنها لا تُضرب فيتجمعون فيها، فعلوا ذلك مع مدينة «قُكُرَ».

الذكرى الـ 76 لضحايا انفجار القنبلتين «الذريتين»

وأقلع سرب طائرات عملية ضرب «قُكُرَ» من جزيرة تيانيا فى المحيط الهادى وعندما وصل ناحية المدينة لم يستطع السرب تحديد نقطة إسقاط القنبلة بدقة لوجود ضباب كثيف وسحب كثيرة، حيث كان شرط إسقاطها أن يرى الطيار بعينه نقطة متفق عليها لإسقاط القنبلة فوقها، ولأنه لم يستطيع مشاهدة نقط الإلقاء، تركها واتجه ناحية الهدف الثانى وهو الحى التجارى بـ «ناجازاكى»، لكن عندما اقترب من المدينة، قارب الوقود على النفاد، وكان هناك ضباب كثيف وسُحب فلم يستطع رؤية نقطة الإسقاط أيضًا بدقة.

كما أن القنبلة كانت ثقيلة جدًا، وحدثت بعض الأعطال الفنية فى طائرات السرب المرافق فنظر قائد الطائرة التى تحمل القنبلة إلى أسفل، فشاهد أرضًا فقرر إسقاط القنبلة عليها، كى يتخلص منها خشية سقوطه بها أو نفاد الوقود، لتسقط فى وادى يسمى «أوركامى» يبعد عن المكان المحدد لسقوطها (الحى التجارى) نحو 3 كيلومترات، وذلك الحى التجارى وسط المدينة، وهو حى مزدحم، حيث تتجمع فيه المؤسسات التجارية والمحال، وبجانبه مباشرة ميناء ناجازاكى التجارى والحربى الذى خرجت منه السفن التى حملت الطائرات التى ضربت ميناء بيرل هاربور الذى كانت به قاعدة أمريكية.

الذكرى الـ 76 لضحايا انفجار القنبلتين «الذريتين»

وعلى مسافة 500 متر من مركز تفجير القنبلة كانت توجد كنيسة، وهى أول كنيسة تم إنشاؤها بالمدينة، بعد معاناة شديدة كى يقتنع اليابانيون ببناء كنيسة، حيث إن أديانهم تختلف عن المسيحية، وعندما اكتمل البناء تدمرت تمامًا بالقنبلة، ولحظة سقوط القنبلة كانت هناك صلاة فى الكنيسة وقد تجمع أغلبهم للصلاة.