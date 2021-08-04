«هيروشيما وناجازاكى».. مأساة حوّلت الدمار إلى «أدب» (ملف)

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يحيى اليابانيون الذكرى الـ 76 لضحايا قنبلتى «هيروشيما وناجازاكى»، اللتين ألقتهما الولايات المتحدة الأمريكية فى شهر أغسطس من عام 1945، خلال الحرب العالمية الثانية التى انتهت فى سبتمبر من العام نفسه. وتحل الذكرى الحالية لإسقاط القنبلتين الذريتين، بالتزامن مع استضافة اليابان لدورة الألعاب الأوليمبية، ورغم المعاناة التى تعرض لها اليابانيون.

سواء من قتل عشرات الآلاف فور وقوع القنبلتين أو نتيجة الإصابات التى لحقت بالبشر بسبب تلوث المياه ونتيجة الإشعاعات النووية، إلّا أن اليابانيين أثبتوا أنهم يستطيعون التعايش مع الأمر الواقع الذى فرضته الحروب، ونجحوا فى تحويل مدنهم من دمار ساحق إلى بلدان تتمتع بتطور كبير للتكنولوجيا، وليس هذا فحسب، بل تحول مفهوم الدمار الهائل لديهم إلى لغة أدبية سميت «أدب القنبلة».

الذكرى الـ 76 لضحايا انفجار القنبلتين «الذريتين»

«المصرى اليوم» تستعرض أصداء إلقاء القنبلتين، وما أسفر عنهما من خسائر بشرية ومادية، كما أجرت حوارًا مع الدكتور ماهر الشربينى، أستاذ اللغة اليابانية بكلية الآداب جامعة القاهرة، الذى ترجم أكثر من 30 مؤلفًا حول الأدب والثقافة والسياسة اليابانية التى تحكى حجم المعاناة التى تعرض لها الشعب اليابانى.

سقطت القنبلة الذرية على هيروشيما فى 6 أغسطس 1945 فى تمام الـ 8 والربع صباحًا بتوقيت اليابان، الواحدة والربع فجرًا بتوقيت مصر، وكان تعداد السكان آنذاك 350 ألفًا (290 ألف مدنى، 40 ألف عسكرى، 20 ألف زائر).

الذكرى الـ 76 لضحايا انفجار القنبلتين «الذريتين»

«هيروشيما» مدينة تحتوى على العديد من الأنهار وتحيط بها بعض الجبال، وبها قصر للإمبراطور وقلعة، وأحيانًا تكون بديلًا لطوكيو، وبها ميناء هيروشيما، ومصانع لصناعة السفن وللطائرات الحربية، حيث خرج سرب مكون من 3 طائرات من قاعدة أمريكية فى جزيرة «تنيانا» بالمحيط الهادى، واحدة للاستطلاع قبل الضربة، وثانية تحمل القنبلة، والثالثة كانت مخصصة لتصوير الدمار، وكان مكان الإسقاط كوبرى «أى أوى» لأنه على شكل حرف تى بالإنجليزية، بما يسهل رؤيته من ارتفاع على بعد 600 متر من سطح الأرض. المزيد

بعد ثلاثة أيام من إسقاط القنبلة الأولى على «هيروشيما»، تم إسقاط قنبلة نووية ثانية على مدينة «ناجازاكي»، تسببت إشعاعاتها فى موت الأسماك وتسمم المياه وموت من يشربها، فضلا عن أمراض نفسية وعصبية، وانتشار العنوسة، خاصة أن المصاب كان لا يستطيع الزواج خشية انتقال العدوى، ولذلك كانوا يشترطون استخراج شهادة طبية بخلوه أو خلوها من أمراض القنبلة.

الذكرى الـ 76 لضحايا انفجار القنبلتين «الذريتين»

ومنذ ذلك الحين، أطلق وصف سمى «يتامى القنبلة»، كان يطلق على كل من تيتّم بسبب موت أولياء أمره، وكان عددهم كبيرًا جدًا ويعانون الكثير ويتحولون إلى أطفال شوارع أو متسولين أو يشرعون فى أعمال نهب وسرقة وبلطجة، وأطفال شوارع أغلبهم مما فقدوا أولياء أمورهم بالقنبلة. المزيد