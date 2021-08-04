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النيل الأزرق يسجل 806 ملايين متر مكعب عند الحدود السودانية الإثيوبية

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النيل الأزرق يسجل 806 ملايين متر مكعب عند الحدود السودانية الإثيوبية النيل الأزرق يسجل 806 ملايين متر مكعب عند الحدود السودانية الإثيوبية

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أعلنت لجنة الفيضان اليومي التابعة لوزارة الري والموارد المائية السودانية، اليوم، أن إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الاثيوبية بلغ 806 مليون متر مكعب.

وحسب وكلة السودان للأنباء (سونا)، أوضح بيان لجنة الفيضان اليومي أن إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية ألأثيوبية بلغ معدل 240 مليون متر مكعب، فيما بلغ معدل التصرفات خلف السدود بملايين الامتار المكعبة، وهي كالتالي، الروصيرص: 639، سنار: 616، جبل الأولياء: 85، أعالي عطبرة وستيت: 190، خشم القربة: 179، مروي: 634.

وأشار البيان إلى أن الخرطوم وصلت لمنسوب الفيضان حيث سجلت الخرطوم 16.64 مترا، وتجاوزت منسوب الفيضان بـ 14 سم، ودعت اللجنة المواطنين في كل القطاعات لأخذ كل التحوطات اللازمة، خاصة قظاع النيل الازرق (محليات الخرطوم ولاية سنار وعطبرة).

ويوم الثلاثاء، بلغ إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية 766 مليون متر مكعب. ووصلت العاصمة الخرطوم لمنسوب الفيضان حيث سجلت 16.48 مترًا. وبالنسبة لإيراد نهرعطبرة عند الحدود السودانية الاثيوبية ظل، يوم أمس، في معدل 300 مليون متر مكعب. ومعدل التصرفات خلف السدود بملايين الامتار المكعبة كالتالي، الروصيرص: 623، وسنار: 597، وجبل الأولياء: 84، وأعالي عطبرة وستيت: 353، وخشم القربة: 353، ومروي: 694.

المصرى اليوم

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