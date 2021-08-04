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استقبلت ساهلي ورق زاودي، رئيسة إثيوبيا، السفير أسامة عبدالخالق، وحرمه، في زيارة توديع بمناسبة قرب انتهاء عمله كسفير لمصر بأديس أبابا.

وتناول عبدالخالق، خلال اللقاء، وضعية وآفاق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد أنه رغم التحديات المتعلقة بعدم التوصل لاتفاق قانوني وملزم وعادل لقواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، فإن الروابط التاريخية بين الشعبين والحضارتين العظيمتين حاضرة وأزلية وتستحق العمل من أجل وضعها في مكانها الصحيح، والارتقاء بمصالح الشعبين في إطار من الاحترام المتبادل ومبادئ حسن الجوار والقيم الأفريقية العريقة.