حبس 3 سنوات وغرامة مليون جنيه.. تعرف على عقوبات التعدي على حرم البحيرات

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حدد مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا عدد من العقوبات تراوحت بين الغرامة التي قد تصل إلى مليون جنيه والحبس في حالة مخالفة القواعد وا لاشتراطات التي نص عليها القانون، والخاصة بإقامة أي منشآت أو أعمال أو أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها.

وبحسب بيان، الأربعاء، نصت المادة 15 من مشروع القانون، على حظر التعدي بأي شكل من الأشكال على كافة الأراضى الخاضعة لإشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات واستغلالها أو إقامة اية منشآت أو إجراء أي أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها، إلا بترخيص الجهاز، على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار التراخيص.

ونص مشروع القانون على أن من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة.

وفي جميع الأحوال، تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة في المخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتزال المخالفة إداريًا على نفقة المخالف.