إحباط محاولة بيع طن و93 جوال أسمدة زراعية في السوق السوداء بقنا

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قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، شنت حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع مباحث التموين للمرور على مستودعات الأسمدة بنطاق المحافظة، بهدف التصدي لظاهرة تهريب السلع المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وأوضح محافظ قنا أن الحملة أسفرت عن ضبط طن سماد يوريا و40 جوال سماد نترات النشادر بمركز نقاده و19 جوال سماد بمركز قنا و4 جوالات سماد بمركز قفط، مشيرا إلى أن الأسمدة المضبوطة مخصصة لوزارة الزراعة ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، لافتا إلى أنه تم تحرير محاضر للمخالفين وتم إحالتها النيابة العامه لتتولي متابعة الإجراءات القانونية والتحقيق معهم، ولفت إلي أنه كلف مديرية التموين والتجارة الداخلية بشن حملات تفتيشية يومية بمختلف قرى المحافظة لمنع بيع الأسمدة الكيماوية الخاصة بالجمعيات الزراعية في السوق السوداء وضبط المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة ليكونوا عبرةً لكل من تسول له نفسه استغلال المزارع البسيط.

ضبط أسمدة بالسوق السوداء بقنا

ضبط أسمدة بالسوق السوداء بقنا