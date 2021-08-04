العاهل الأردني يتحدث عن بعض محاور محادثاته في واشنطن

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قال الملك الأردني عبدالله الثاني إن زيارته الأخيرة إلى واشنطن بحثت تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، والتحديات التي تواجهها «الأونروا» في غوث اللاجئين.

وأشار الملك عبدالله الثاني حسب صفحة الديوان الملكي الأردني، إلى أن مؤتمر السويد الذي سيعقد خلال الفترة المقبلة، سيناقش سبل إعادة المساعدات للوكالة.

وخلال لقائه ممثلين عن أهالي المخيمات في المملكة في قصر الحسينية اليوم، قال الملك الأردني إن «الإدارة الأمريكية مدركة لأهمية العمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين لإعادتهم إلى طاولة الحوار» وأضاف أن «الرئيس الأمريكي جو بايدن ملتزم بحل الدولتين».

وجدد الملك تأكيده على دعم المملكة وجميع مؤسساتها «المطلق للقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها» وقال إن «هناك تعاونا وتنسيقا مع عدد من الدول العربية للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة، وهناك تقدير منهم لموقف الأردن بهذا الخصوص».