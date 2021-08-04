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الكاظمي يصدر توجيهات تتعلق بملاحقة «داعش» وتأمين المراكز الانتخابية

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الكاظمي يصدر توجيهات تتعلق بملاحقة «داعش» وتأمين المراكز الانتخابية الكاظمي يصدر توجيهات تتعلق بملاحقة «داعش» وتأمين المراكز الانتخابية

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أصدر القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء جملة توجيهات بتفعل الجهد الاستخباري وملاحقة عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي وتأمين المراكز الانتخابية.

وورد في بيان حكومي، أن «المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد اليوم، اجتماعا ترأسه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبحث آخر تطورات سير العمليات الأمنية والجهد الاستخباري، في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية وبقاياها».

وأضاف، أن «المجلس تدارس في مستهل الاجتماع الأوضاع الأمنية في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد، وعمليات ملاحقة الخلايا الإرهابية التي تحاول العبث بأمن المواطنين».

وأشار البيان إلى أن «الكاظمي وجه القوات الأمنية باتخاذ حزمة إجراءات تؤمن القضاء والسكان المدنيين، وبما لا يبقي للإرهاب أي ملاذ فيه».

وتابع، أن «القائد العام للقوات المسلحة، شدد على أهمية تكثيف الجهود الاستخبارية والأمنية مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية من أجل تأمين نجاحها في كل المراكز، ومفاصل العملية الانتخابية».

وناقش المجلس أيضا الجهود المبذولة لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، ومتابعة تفاصيل الإجراءات والتحوطات الأمنية المتخذة، فضلا عن العمل الاستخباري المرافق لهذه العمليات الأمنية، بما يؤمن حفظ البنى التحتية التي تقدم الخدمات للمواطنين، وعدم إفلات العناصر الإرهابية التي تحاول تخريبها، وفقا للبيان الحكومي.

المصرى اليوم

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