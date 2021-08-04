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سردت هند سعيد صالح، نجلة الفنان الراحل موقفًا كوميديًا حدث بين الفنان وزوجته في الساعة الرابعة الفجر بسبب «أكلة ملوخية».

قالت هند سعيد صالح خلال حوارها إلى برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبدالغني وسهير جوده على قناة «CBC»، إن الأم بطبعها غير عنيفة ولكنها متحملة المسؤولية وكان والدها يقول لها مازحًا «سيبك منها»، متابعًا أنها حين كان عمرها 4 سنوات عاد والدها من العمل ووجدها تبكي في الساعة الرابعة فجرًا لأنها كانت تريد أكل «الملوخية»، ليطلب الفنان الراحل من زوجته بالفعل أن تحضر لها الملوخية وهو ما أثار غضب زوجته ولكنها حضرتها.

كشفت ابنة سعيد صالح أنها كانت تريد التمثيل لأنها كانت مبهورة بالتمثيل ولكن ليس حبًا فيه، وحين طلبت ذلك من والدها رفض وقال إنه رجل يتحمل مشقة التمثيل وهي لن تتحمل «بهدلة» اليوم، متابعةً أنها جادلت ولكنه أقنعها بالدراسة ثم دخول فنون مسرحية لتدريس بالفعل مونتاج وسينما.

تابعت أن هناك فيلم وثائقي عن مسيرة والدها ولكن بدون تفاصيل أخرى لأنه في طور الاستعداد، موضحةً أن أكثر الأعمال القريبة من قلب سعيد صالح كان المسرح وبالذات أواخر العروض التي كانت من إنتاجه وكان لديه وجهة نظر يقدمها من خلالها.

لفتت إلى أن «مدرسة المشاغبين» و«العيال كبرت» بالنسبة له كانت «مواقف كوميدي»، وتقريبًا كل الأدوار التي قدمها قريبة لقلبه، خاصةً الأعمال التي كانت مع المنتج رمسيس نجيب مثل فيلم «الأرض» و«أين عقلي».