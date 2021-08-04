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استئناف تصوير «ميني بار».. ونضال الشافعي: «ملحمة فنية»

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استئناف تصوير «ميني بار».. ونضال الشافعي: «ملحمة فنية» استئناف تصوير «ميني بار».. ونضال الشافعي: «ملحمة فنية»

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استئنف صناع فيلم «مينى بار» تصويره والدخول إلى مرحلة البلاتوه الفعلية لتصوير بعض المشاهد الداخلية بأحد الإستوديوهات الرئيسية خلال الأسبوع المقبل.

وقال الممثل نضال الشافعى إنه يجتمع حاليًا مع مجموعة من الأبطال المشاركين في العمل وكذلك صناعه، ومنهم مدحت تيخا وأمينة وحسن عبدالفتاح وإبراهيم المصرى مع المخرج محمد خضرى قبل انطلاق تصويره الأسبوع المُقَبَّل للاستقرار على التفاصيل النهائية بلمسه المراهنة على حبكة السيناريو بالاختلاف عما سبق تقديمه على الشاشة الفضية.

وأكد الشافعى أنه على موعد مع عرض ملحمة فنية متنوعة الإطارات لما يتضمنه العمل والجمع بين الأكشن والكوميديا والتراجيديا في اطار تشويقي.

وأضاف الشافعى أنه يراهن على دوره في هذا العمل عند عرضه لما يعتبره بمثابة أفضل الأدوار التي يقدمها في مجال السينما، مشيرًا إلى أن هذا العمل قريب إلى قلبه.

المصرى اليوم

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