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بسبب شقيقه الراحل.. رامي صبري في مرمى نيران «السوشيال ميديا»

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بسبب شقيقه الراحل.. رامي صبري في مرمى نيران «السوشيال ميديا» بسبب شقيقه الراحل.. رامي صبري في مرمى نيران «السوشيال ميديا»

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أثار المطرب رامي صبري حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد إعلانه عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» عن إقامة حفل غنائي يوم 8 أغسطس الجاري في نادي الجلاء بالقاهرة.

وانقسم جمهوره إلى فريقين، الأول مؤيد ودافعوا عنه قائلين: «لا يمكن الحكم على شخص لسنا في مكانه»، وأن الفنانين يوقعون عقودا بهذه الحفلات ولا يجوز التراجع عنها، واستعانوا بالمثل المصري قائلين: «مش هيبقى موت وخراب ديار»، لافتين إلى أن العمل له أصول.

أما الفريق الثاني، معارض لإقامة الحفل، بسبب وفاة شقيقه كريم ولم يمر عليه إلا 3 أسابيع، ووصفوا ذلك بأنه «عيب كبير»، مؤكدين أن إلغاء الحفلات لن يخسره كثيرا.

وسبق له إحياء حفل زفاف حمدي فتحي لاعب كرة القدم بالأهلي، وواجه الهجوم نفسه.

وكان كريم شقيق المطرب رامي صبري، توفي منذ نحو 3 أسابيع بعد تعرضه لحادث غرق في ترعة المريوطية.

المصرى اليوم

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