أخبار عاجلة

أفغانستان والسقوط المدوي في يد "طالبان".. ولهذه الأسباب انسحب الأمريكان -
جمعية "مكارم الأخلاق" تطلق المسلسل الكرتوني "أصدقاء الحي" -
"البنتاجون": استئناف العمل بمطار كابل.. وواشنطن تزوده بقوات إضافية -
واشنطن: سننظر إلى أفعال طالبان لا أقوالها.. والوضع سيتغير سريعًا -
نائبة جمهورية تتهم بايدن بتجاهل توصيات القادة العسكريين حول أفغانستان -
إحالة حادثة الاعتداء على أطباء مكة الثلاثة إلى المحكمة الجزائية -
"المنيع" : التحايل على السعودة خيانة للبلاد.. ورواتب الشركات الوهمية لا تجوز -
"كفاءة" يُجري مقارنة بين المكيفات تكشف عن توفير السبيليت 35 % -
بعد الاختفاء أشهرًا.. الكلاب الضالة تعود لـ"ريان مكة".. وشكاوى السكان تتجدَّد -
"الفهد" يطالب بتأجيل مبادرة التوطين في المدارس الأهلية بسبب "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

«القومية للموسيقى الشعبية» تختتم حفلاتها بـ«صيف الإنتاج الثقافي» بساحة الهناجر

Print
«القومية للموسيقى الشعبية» تختتم حفلاتها بـ«صيف الإنتاج الثقافي» بساحة الهناجر «القومية للموسيقى الشعبية» تختتم حفلاتها بـ«صيف الإنتاج الثقافي» بساحة الهناجر

لاقتراحات اماكن الخروج

تختتم الفرقة القومية للموسيقى الشعبية حفلاتها، الأربعاء، ضمن برنامج «صيف الإنتاج الثقافى» الذي ينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، حتى ١٦ سبتمبر المقبل، وذلك في الثامنة مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وتقدم الفرقة بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، باقة غنائية من المواويل وأغانى الطرب الشعبى الأصيل بمصاحبة الآلات الشرقية من المزمار والربابة والطبل البلدى، إلى جانب فقرة التنورة التي تعشقها الأسرة المصرية، تحت إشراف الدكتور أسامة زغلول مدير عام الفرقة .

كما يختتم السيرك القومى، اليوم حفلاته ببرنامج القطاع، ويقدم مجموعة من فقراته منها المهرج والتوازن والساحر والدودة الشقية وجونجلير والقبقاب، ويعود ويستأنف حفلاته ببرنامج القطاع، اعتبارا من ١٥ أغسطس الجارى حتى ١ سبتمبر المقبل، بإشراف الفنان وليد طه مدير عام السيرك القومى.

وتبدأ غدا الخميس، الفرقة القومية للفنون الشعبية في تقديم حفلاتها، بمجموعة من أروع استعراضاتها الفنية التي أشتهرت بها طوال تاريخها الفنى، من خلال ١٠ حفلات في الفترة من ٥ حتى ١٤ أغسطس الجارى، تحت إشراف المخرج هانى النابلسى مدير عام الفرقة .

يشار إلى أن برنامج «صيف الإنتاج الثقافى» يتضمن على مدار فترته فقرات فنية وغنائية أخرى، وعروض مسرحية للأطفال يقدمها البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، والفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وفرقة مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور، بسعر تذكرة ٣٠ جنيه، مع تنفيذ الاجراءات الاحترازية للحد من خطر ، والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة، حرصا على الجمهور والعاملين بالقطاع .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

استغل فيروس كورونا وهتك عرض 3 أطفال.. المشدد 3 سنوات لعامل في 15 مايو

استغل فيروس كورونا وهتك عرض 3 أطفال.. المشدد 3 سنوات لعامل في 15 مايو

في 24 ساعة.. تركيا تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بفيروس كورونا

في 24 ساعة.. تركيا تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بفيروس كورونا

تسجيل 10 وفيات و 1238 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 10 وفيات و 1238 اصابة بفيروس كورونا في الاردن