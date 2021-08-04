شقيقة هنا الزاهد تكشف معاناتها مع الوسواس القهري

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

كشفت الفنانة الشابة فرح الزاهد، شقيقة هنا الزاهد لأول مرة عن معاناتها من مرض نفسي OCD أو الوسواس القهري، ومن المقرر أن تتحدث عن هذا المرض بشكل تفصيلي خلال حلقة اليوم في برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc.

وقالت فرح خلال منشورها عبر خاصية «الاستوري»، بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»: «رحلتي مع الوسواس القهري أو OCD، لم تكن سهلة أبدا مثلما يعتقد معظمكم، فهي كابوس حقيقي أعيشه في حياتي اليومية، وهذا أقل ما يمكنني قوله».

وتابعت: موضحة هدفها من الحديث عن هذا المرض النفسي، قائلة: «رسالتي وراء مشاركة رحلتي مع مثل هذا الاضطراب، هي تشجيع أي شخص قد يواجه أي نوع من الأمراض العقلية، أو أي اضطراب نفسي، خاصة الوسواس القهري، على اتخاذ خطوة إلى الأمام في محاولة ولو لمرة واحدة، لوضع حد لمثل هذة الأفكار القاتلة والمعذبة».

وأضافت فرح :«رسالتي لأي شخص يعاني من الوسواس القهري، أشعر بك وأنا أعلم أنه أمر مخيف، ومن الصعب جدًا التعامل مع مثل هذه الأفكار والأفعال غير المعقولة، لكنك تستحق أن تكون سعيد.. أنت تستحق الحياة».

واختتمت الزاهد حديثها، بمطالبة متابعيها بمشاهدة أحداث حلقتها مع منى الشاذلي، قائلة: «من فضلكم شاهدوا الحلقة غدًا دون أي نوع من التقليل من أي مرض عقلي أو أي اضطراب نفسي قد تواجه أو ترى أي شخص يعاني منه دون أن يلاحظه أحد، سأشارككم بأشياء لم أحكِ أعتقد أنني سأتكمن من الحديث عنها أمام أي شخص، وقد فعلت ذلك أمام الملايين، في أحد أكثر البرامج نجاحًا في مصر مع منى الشاذلي لنشر المزيد من الوعي حول هذا الاضطراب».

وشاركت الفنانة فرح الزاهد في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل «الطاووس» ويضم المسلسل عددا من نجوم الفن على رأسهم الفنان جمال سليمان، سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبدالغني، نهال عنبر، فرح الزاهد، ميدو عادل، خالد عليش، عابد عناني، هالة فاخر، رانيا محمود ياسين، مها نصار، أحمد فؤاد سليم، سيناريو وحوار كريم الدليل، وأشرف عهلى الكتابة محمد ناير، الموسيقى التصويرية للفنان خالد حماد، ومن تصوير وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

قصة مسلسل الطاووس، تدور حول أحد قضايا التحرش والاغتصاب وتدخل أصحاب النفوذ والشباب الأثرياء المدلّلين ممن لا يحترمون القانون ولديهم انحرافات سلوكية، بعد تورط أحدهم في هذه القضية التي اعتبرها العمل الدرامي أحد أبرز الأزمات التي يعاني منها أي مجتمع.