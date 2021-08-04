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بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي ضد وادي دجلة الآن في الدوري المصري

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بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي ضد وادي دجلة الآن في الدوري المصري بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي ضد وادي دجلة الآن في الدوري المصري

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تشكيل الأهلي ضد وادي دجلة مباشر

يعود النادي الأهلي المصري لمنافسات الدوري المصري 2021 بعدما ودع الأولمبي منافسات دورة الألعاب الأولمبية على يد البرازيل الذي فاز على منتخبنا بهدف نظيف خلال اللقاء الذي أقيم بينهما ظهر السبت.

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة وادي دجلة ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل المارد الاحمر كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول - بدر بانون - أيمن اشرف - رامي ربيعة.

خط الوسط: آليو ديانج - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - محمود عبد المنعم كهربا.

المهاجم الصريح: محمد شريف.

ويتواجد النادي الأهلي في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري بعدما جمع 58 من 26 مباراة خلف المتصدر بـ61 من 27 لقاء، ويحتل وادي دجلة المركز قبل الأخير برصيد 23 نقطة.

يواجه الأهلي نظيره وادي دجلة الأربعاء عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على أرض ملعب استاد السلام ضمن منافسات مؤجلات الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز 2020 -2021.

- الأهلي في مواجهة وادي دجلة، في أولى المباريات يوم 4 أغسطس على ملعب الأهلي.

- الأهلي وسيراميكا كليوباترا، الساعة التاسعة مساء يوم السبت 7- 8- 2021، على استاد «الأهلي we السلام» ضمن مؤجلات الجولة 23.

- الأهلي والإسماعيلي، الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء 11- 8- 2021، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 29.

- الأهلي وإنبي، الساعة التاسعة مساء يوم السبت 14- 8- 2021 على استاد «الأهلي we السلام»، ضمن مؤجلات الجولة 30.

- الأهلي وطلائع الجيش، التاسعة مساء يوم الثلاثاء 17- 8- 2021، على استاد السويس، ضمن مباريات الجولة 31.

- الأهلي والمصري، التاسعة مساء يوم الجمعة 20- 8- 2021، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 32.

- الأهلي والجونة، أحد يومي 23-24 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 33.

- الأهلي وأسوان، أحد يومي 26-27 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة.

المصرى اليوم

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