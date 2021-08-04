كهربا يقود تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة

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أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة وادي دجلة ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل المارد الاحمر كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول - بدر بانون - أيمن اشرف - رامي ربيعة.

خط الوسط: آليو ديانج - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - محمود عبد المنعم كهربا.

المهاجم الصريح: محمد شريف.

ويتواجد النادي الأهلي في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري بعدما جمع 58 من 26 مباراة خلف الزمالك المتصدر بـ61 من 27 لقاء، ويحتل وادي دجلة المركز قبل الأخير برصيد 23 نقطة.