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وكيل صحة الغربية: استمرار المتابعة الميدانية لمستشفيات المحافظة

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وكيل صحة الغربية: استمرار المتابعة الميدانية لمستشفيات المحافظة وكيل صحة الغربية: استمرار المتابعة الميدانية لمستشفيات المحافظة

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أكد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، استمرار المرور على المستشفيات، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين

قام الدكتور أحمد الشوري رافقه الدكتور أيمن عباس أعضاء الطب العلاجي بالمديرية، الأربعاء، بتفقد مستشفي قطور المركزي، حيث قام بالمرور على الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفي، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وإرتداءهم للواقيات الشخصية أثناء العمل، ومن توافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضي.

وحرص «الشورى» على الاستماع إليهم، لمعرفة مدي رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، ومناظرة السجلات الطبية، والتأكد من تسجيل كافة البيانات والإجراءات التمريضية بها، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي، مشددًا على اتباع أساليب مكافحة العدوي والجودة والالتزام بالإجراءات الاحترازية بكافة الأقسام الطبية والمتابعة المكثفة للأقسام الطبية.

المصرى اليوم

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