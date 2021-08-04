وكيل صحة الغربية: تخصيص مكاتب لاستخراج شهادات «لقاح كورونا» للمسافرين

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أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، الأربعاء، تخصيص مكاتب لاستخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الغربية بلغت ٦ مكاتب حتي الآن وهم «ديوان ادارة المحلة اول.. مكتب صحة كفر الزيات.. مكتب صحة زفتى.. مكتب صحة قطور.. مكتب صحة بسيون.. مكتب صحة سمنود وذلك للمسافرين للخارج».

وأوضح وكيل الوزارة في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ١٠٠ جنيه للمصريين، و١٠ دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)،

كما أشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت أنها بصدد الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للاندرويد والايفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم.

وأكد أن شهادة التطعيم المؤمنة الذكية للمواطنين الحاصلين على لقاحات كورونا والراغبين بالسفر لا تحتاج لاعتمادها من مديرية الصحة أو محافظة الغربية ولا تحتاج اعتمادها من الخارجية وذلك عملا على راحة المواطنين مشيرا ال. أنه سيبذل كافة الجهود لزيادة عدد المراكز بالغربية حتى يتم التيسير على المواطنين.