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مفتي موسكو: البرنامج التدريبي لأئمة أفادنا كثيرًا وسنستفيد من المتدربين

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مفتي موسكو: البرنامج التدريبي لأئمة روسيا أفادنا كثيرًا وسنستفيد من المتدربين مفتي موسكو: البرنامج التدريبي لأئمة أفادنا كثيرًا وسنستفيد من المتدربين

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قال الشيخ إيلدار علاء الدينوف، مفتي موسكو، نائب رئيس الإدارة الدينية، إنه يشعر بالفخر بعد تخريج 21 إمامًا من أئمة على هامش المؤتمر العالمي السادس للإفتاء الذي اختتم فعالياته أمس، بعد أن تلقوا برنامجًا تدريبيًّا على مهارات الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف.

وأضاف أن هذا البرنامج التدريبي الناجح أفاد أئمة روسيا كثيرًا، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم حرصتا من خلال هذا التدريب على تخريج مفتين مدركين لأهمية الفتوى وخطورتها، وكذلك المناهج الإفتائية الوسطية الصحيحة، فضلًا عن تدريبهم على كيفية إنزال النصوص الشرعية على الواقع المعاصر.

وأوضح مفتي موسكو أنه سيتم الاستفادة من خريجي هذا البرنامج التدريبي لخدمة المسلمين الروس في مختلف المناطق والولايات، خاصة أنهم تم اختيارهم من أماكن متنوعة تغطي كافة ولايات روسيا، ومن بينها موسكو وتتارستان وسارتف وقازان وبنسا… وغيرها الكثير.

وتوجه مفتي موسكو بالشكر إلى القائمين على هذا المؤتمر لما فيه من وحدة بين علماء ومفكري ومفتي العالم، مؤكدًا على أهمية التواصل الدائم بين المؤسسات والهيئات الإفتائية على مستوى العالم لإيجاد حلول للمستجدات الفقهية، وتبادل الخبرات في كيفية تسخير الوسائل التكنولوجية في مجال الفتوى.

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المصرى اليوم

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