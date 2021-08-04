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الرئيس الإيراني الجديد: دول المنطقة قادرة على ضمان أمنها ووجود الأجانب يهدد الأمن

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الرئيس الإيراني الجديد: دول المنطقة قادرة على ضمان أمنها ووجود الأجانب يهدد الأمن الرئيس الإيراني الجديد: دول المنطقة قادرة على ضمان أمنها ووجود الأجانب يهدد الأمن

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أكد الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، أن وجود الأجانب في المنطقة ليس له تأثير سوى تهديد الأمن.

وبيّن رئيسي، خلال استقباله وزير خارجية سلطنة عمان، حمد البوسعيدي، أن "دول المنطقة لديها ما يكفي من القدرة والقوى لضمان أمن المنطقة، ووجود الأجانب ليس له تأثير سوى تهديد الأمن".

وعلى صعيد آخر، أشاد رئيسي بقوة العلاقات الإيرانية العمانية والتي تتجاوز كونهما دولتين جارتين، إذ تنشأ بينهما علاقات تاريخية وقواسم مشتركة.

وأشار إلى أن طهران تهدف إلى تطوير العلاقات مع مسقط في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المصرى اليوم

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