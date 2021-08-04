بعد مرور عام على الكارثة.. انفجار مرفأ بيروت.. العدالة تصطدم بالحصانة و«الطائفية»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البابا فرنسيس، فى الذكرى الأولى للانفجار الهائل فى بيروت، إن لديه رغبة «شديدة» فى زيارة لبنان.

وفى أول خطاب عام له منذ خضوعه لجراحة فى الأمعاء قبل نحو شهر، بدا البابا (84 عاما) فى حالة طيبة وارتجل أجزاء من خطابه، وعبر عن أمنياته فى نجاح جهود الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لجمع مساعدات للبنان بأكثر من 350 مليون دولار فى مؤتمر للمانحين، كما وجه تحذيرا جديدا للساسة المتشاحنين.

وقال البابا إن الكثيرين فى لبنان، الذى يعانى من أزمة اقتصادية حادة، فقدوا إرادة الحياة. وأضاف أنه يجب على المانحين مساعدة لبنان «على طريق العودة للحياة».

ويسعى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لجمع أكثر من 350 مليون دولار من المساعدات للبنان خلال مؤتمر للمانحين، أمس، يحيى الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت، وإرسال تحذير آخر إلى النخبة السياسة اللبنانية المتناحرة.

وبعد مرور عام على انفجار هز ميناء العاصمة وأغرق لبنان فى أزمة اقتصادية، لم يشكل الساسة بعد حكومة قادرة على إعادة بناء البلاد على الرغم من الضغوط الفرنسية والدولية.

وقال مستشار لماكرون للصحفيين «بما أن الوضع مستمر فى التدهور، فالحاجة إلى حكومة باتت أكثر إلحاحا».

وزار ماكرون بيروت مرتين منذ انفجار المرفأ، وزاد مساعدات الطوارئ وفرض حظر سفر على بعض كبار المسؤولين اللبنانيين فى إطار سعيه للحصول على حزمة إصلاحات.

كما أقنع الاتحاد الأوروبى بالموافقة على إطار عقوبات جاهز للاستخدام.

لكن مبادراته، بما فى ذلك الحصول على تعهدات من السياسيين اللبنانيين بالاتفاق على حكومة خبراء غير طائفية، باءت بالفشل حتى الآن.

وشارك الرئيس الأمريكى جو بايدن فى المؤتمر الذى استضافته الأمم المتحدة إلى جانب نحو 40 من زعماء العالم الآخرين، بما فى ذلك قادة مصر والأردن والعراق وكندا. ومثل بريطانيا وزير خارجيتها.

وجمع مؤتمر العام الماضى فى أعقاب الانفجار حوالى 280 مليون دولار، وحُجبت المساعدات الطارئة عما وصفه ماكرون آنذاك بأنها «أيدى فاسدة» للسياسيين، وتم إيصالها عبر المنظمات غير الحكومية وجماعات الإغاثة.

سفينة غارقة جراء الانفجار

وذكر مكتب ماكرون أن المساعدات الإنسانية الجديدة ستكون غير مشروطة، لكن حوالى 11 مليار دولار من التمويل طويل الأجل الذى تم جمعه فى 2018 لا يزال محجوبا ومشروطا بسلسلة من الإصلاحات التى لا بد أن تنفذها السلطات السياسية.

ورغم مرور عام على الانفجار الهائل الذى ضرب مرفأ بيروت، إلا أن التحقيقات تواجه تعقيدات شديدة فى ظل أزمة سياسية حادة ووضع اقتصادى ضاغط للغاية يضاعف من حجم الأزمات التى تواجهها أى حكومة مقبلة.

وخلص تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الأول، إلى وجود أدلة قوية تشير إلى أن بعض المسؤولين اللبنانيين علموا وقبلوا ضمنيا بالمخاطر التى تشكلها مادة نترات الأمونيوم التى كانت مخزنة فى مرفأ بيروت قبل الانفجار المروع الذى دمره فى 4 أغسطس من العام الماضى.

وأسفر الانفجار، الذى نتج عن تخزين كيماويات فى الميناء لأعوام دون مراعاة معايير السلامة والأمان، عن مقتل ما يتجاوز 200 شخص وإصابة الآلاف وتدمير مساحات كبيرة من العاصمة اللبنانية.

ويقع تقرير المنظمة الدولية فى أكثر من 700 صفحة ويشمل نتائج ووثائق. وخلص إلى أن هناك أدلة على أن عددا من المسؤولين اللبنانيين ارتكبوا جريمة الإهمال الجنائى بموجب القانون اللبنانى.

وقالت هيومن رايتس إن الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والمدير العام لأمن الدولة اللواء طونى صليبا ووزراء سابقين طلب القاضى طارق بيطار إفادات منهم، تقاعسوا فى اتخاذ إجراءات لحماية الناس على الرغم من إبلاغهم بالمخاطر.

وقال صليبا إن إدارته بذلت كل ما فى وسعها فى إطار اختصاصها القانونى وأصدرت تقارير تحذر المسؤولين وإن مكتبها فتح فى المرفأ قبل شهور فقط من الانفجار. ولم يصدر تعقيب بعد من دياب.

ذوو الضحايا والمصابين فى انفجار بيروت خلال وقفات احتجاجية للمطالبة بالعدالة

كان عون قد أبدى يوم الجمعة استعداده للإدلاء بإفادته وقال إن «لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه».

واستندت هيومن رايتس ووتش فى تقريرها إلى وثائق رسمية ومقابلات مع مسؤولين كبار منهم رئيس البلاد ورئيس حكومة تصريف الأعمال ومدير الأمن العام.

وتتبع التحقيق أحداثا ترجع إلى عام 2014 وما بعده فى أعقاب جلب الشحنة إلى مرفأ بيروت، كما رصد تحذيرات متعاقبة بشأن خطورة هذه الشحنة إلى عدة جهات رسمية.

وجاء فى التقرير «تشير الأدلة بقوة إلى أن بعض مسؤولى الحكومة توقعوا الموت الذى قد ينجم عن وجود نترات الأمونيوم فى المرفأ وقبلوا ضمنيا خطر حدوث وفيات».

ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق فى الانفجار وحثت الحكومات الأجنبية على فرض عقوبات تتعلق بحقوق الإنسان والفساد على بعض على المسؤولين.

وتعطل تحقيق فى الانفجار يقوده القاضى بيطار لأن الطلبات التى أرسلت للبرلمان والحكومة لرفع الحصانة والتمكين من استجواب عدد من كبار المسؤولين قوبلت إما بالرفض أو المماطلة.

وأفادت وثيقة اطلعت عليها رويترز وأُرسلت قبل أسبوعين تقريبا من الانفجار بتحذير الرئيس ورئيس الوزراء من المخاطر الأمنية التى تشكلها الكيماويات المخزنة فى المرفأ ومن أنها قد تدمر العاصمة.

ويرى عدد من الخبراء أن التحقيقات فى هذه القضية لن تفضى إلى شىء، مثلها فى ذلك مثل الكثير من القضايا الأخرى فى لبنان.

فلم يكن الانفجار الذى هز بيروت ودمر أحياء كاملة فيها مجرد انفجار لمواد كيميائية خُزنت بشكل خاطئ، بل كان انفجاراً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً ضرب البلد بالكامل وفاقم الأوضاع وأنهك اللبنانيين.

ذوو الضحايا والمصابين فى انفجار بيروت خلال وقفات احتجاجية للمطالبة بالعدالة

عزت السلطات اللبنانية الحادث إلى حريق فى العنبر رقم 12 فى مرفأ بيروت أدى لانفجار أكثر من ألفى طن من مادة نترات الأمونيوم مخزنة فى المرفأ، ما أسفر عن وقوع أحد أكبر الانفجارات غير النووية فى العالم وأودى بحياة 214 شخصاً وإصابة 6500 آخرين، فيما شرد 300 ألف شخص مباشرة بعد الانفجار لفترة مؤقتة وخسر أكثر من 70 ألف وظائفهم جراء الانفجار.

وإلى اليوم لاتزال أصداء هذا الانفجار تتردد بأشكال مختلفة، فأهالى الضحايا تحترق قلوبهم على من فقدوهم، وآخرون تصاعد غضبهم بشدة على الطبقة السياسية الحاكمة التى- وإلى اليوم- تتهم أطرافا فيها بعرقلة مسار التحقيقات.

وخلال الشهور الماضية، اندلعت تظاهرات اشتعلت وخبت جذوتها ضد المسؤولين السياسيين الذين حمّلهم المتظاهرون مسؤولية المأساة، شهدت مواجهات عنيفة بين المحتجين والقوى الأمنية.

تقول الدكتورة ليلى نقولا أستاذة العلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية للإذاعة الألمانية (دويتشه فيلله) إن من المفترض فى أى حكومة مقبلة أن يكون على جدول أعمالها إلى جانب الإصلاحات مسألة التحقيقات الجنائية. وأكدت أن الوصول للحقيقة فى انفجار المرفأ «أمر سيتطلب وقتاً»، خاصة أن «المجتمع اللبنانى لن يتهاون مع أى حكومة تسوف الحقيقة أو تميعها».

وحذرت نقولا من رفع سقف التوقعات فى هذا الشأن، «فعلى سبيل المثال التحقيق الدولى الذى أودى بحياة الرئيس رفيق الحريرى استغرق 6 سنوات ليصدر القرار الاتهامى الأول. فإذا كان التحقيق ومع كل هذه الضغوط الدولية استغرق كل هذا الوقت فنحن لا نتوقع أن تتمكن جهات التحقيقات اللبنانية خلال سنة واحدة أن تنهى هذا الملف الشائك والصعب بكل تعقيداته وبكل الحصانات الموجودة فيه».

لكن مهند الحاج على، مدير الاتصالات والإعلام والباحث المقيم بمركز مالكوم كير، كارنيجى للشرق الأوسط ببيروت، لا يرى ذلك بل يعتقد أن حكومة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتى (إن أبصرت النور) «لن تفتح باب المساءلة والمحاسبة للمرتبطين بالانفجار بالتأكيد».

ويضيف الحاج على للإذاعة الألمانية أيضا أن «الحكومة الجديدة ستواصل عمليات رفع الدعم بشكل متتال والتى حصلت نتيجة نفاد الدولارات من خلال مأسستها والاعتراف بها والتعاطى معها على أنها أمر واقع، فيما سيبقى البلد على حاله يقف على أسس توازنات سياسية وطائفية، هذا إن تشكلت حكومة ميقاتى أصلا».

ونقلت «دويتشه فيله» فى تقرير مطول عن الصحفى والكاتب والمحلل السياسى اللبنانى توفيق شومان قوله إن اعتذار نجيب ميقاتى عن تشكيل الحكومة أقرب من نجاحه فى هذا الأمر «لأنه سيواجه العراقيل نفسها التى واجهها قبله سعد الحريرى، خاصة بعد لقائه بالرئيس ميشال عون وتصريحاته بعده ما يشى بوجود خلافات عميقة بين الرجلين».

يعد الهم الأكبر لأهالى ضحايا الانفجار، هو محاسبة المسؤولين عن الكارثة التى خطفت أحباءهم. وهم سيستذكرون قتلاهم فيما سموه فى بيان صدر عنهم «يوم المطالبة بالحقيقة والعدالة». ودعوا إلى مسيرات فى هذا اليوم، والى تلاوة صلوات إسلامية ومسيحية.

وإلى اليوم ينتظر هؤلاء وباقى اللبنانيين أجوبة عن أسئلتهم: من أتى بهذه الكمية الضخمة من نترات الأمونيوم إلى بيروت؟ لماذا تُركت 7 سنوات فى المرفأ ومن كان يعلم بها وبمخاطرها؟ وما هى الشرارة التى أدت إلى وقوع أحد أكبر الانفجارات غير النووية فى العالم؟

يقول الباحث مهند الحاج على إن تعطيل المحاسبة فى انفجار مرفا بيروت على ارتباط بالنهج القائم فى البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية عندما أقر البرلمان اللبنانى قانوناً للعفو، يعفى كل المسؤولين عن جرائم ارتكبت خلال الحرب الأهلية وأسس بناء على هذا القانون ثقافة التهرب من المحاسبة.

ويضيف لـ«دويتشه فيله» أنه «لا يوجد فى تاريخنا (اللبنانى) الحديث أى محاكمة لمسؤول فى قضية فساد سوى فى إطار الكيدية السياسية. فالطبقة السياسية فى لبنان تعيش ضمن حصانة تعفيها من أى ملاحقة قانونية فى حال ارتكاب جرائم بداية من القتل وانتهاء بالتقصير فى أداء الواجب ومنها ما حصل خلال الفترة التى تلت دخول شحنة نترات الأمونيوم للمرفأ».

ويضيف الحاج على أن «هناك أيضاً تهربا من المسؤولية فى جريمة الانهيار المالى والاقتصادى ونهب أموال المودعين اللبنانيين بالإضافة لتواطؤ مع أصحاب المصارف ما أدى لتدهور العملة وتحميل المواطن الكلفة الأكبر لهذا الانهيار».

ويؤكد المحلل السياسى اللبنانى توفيق شومان على كلام الحاج على قائلا: «لا أعتقد أن التحقيقات يمكن أن تفضى إلى نتيجة ما، فانفجار بهذا المستوى يحاسب منظومة كاملة على المستوى المحلى والمستويات الإقليمية والدولية. كما أنه بإمكاننا التساؤل عما إذا كانت هناك أجهزة دولية متورطة فى العملية، والسؤال الكبير هو عما أفضت إليه التحقيقات التى شاركت فيها عدة دول وهنا يزداد اللغز صعوبة».

ويتساءل شومان عمن أمر بتفريغ شحنة السفينة فى الأساس ومن الذى أمر باحتجازها، ويؤكد أنه «طالما لا توجد إجابة عن هذين السؤالين فلن نصل إلى أى نتائج من التحقيقات».

رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتى

وكانت باحثة الشؤون اللبنانية فى هيومن رايتس ووتش آية مجذوب قد تحدثت عن عيوب عدة فى التحقيق الحالى بينها «الحصانات والتدخل السياسى السافر» و«فشل القضاء فى تزويد الرأى العام بمعلومات حول مسار التحقيق»، فضلاً عن كون «التحقيق فى واحدة من أكبر الجرائم فى تاريخ لبنان محصورا بشخص المحقق العدلى وحده».

وينظر التحقيق فى تقارير إعلامية أفادت عن دور لعبه 3 رجال أعمال سوريين يحملون أيضاً الجنسية الروسية، فى صفقة شراء شحنة نترات الأمونيوم. وسلّط الانفجار الضوء على المرفق الحيوى الذى يعتبر صورة مصغّرة عن مؤسسات الدولة اللبنانية لجهة استشراء الفساد والمحسوبيات والرشاوى ونفوذ قوى سياسية فيه.

وبعد نحو 5 أشهر على تسلمه الملف، إثر تنحى قاض سابق بسبب ضغوط سياسية، أعلن قاضى التحقيق طارق بيطار الشهر الحالى عزمه استجواب حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال الأسبق كمدعى عليه، ووجّه كتاباً إلى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن 3 وزراء سابقين هم النواب على حسن خليل (المال) وغازى زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية)، «تمهيداً للادعاء عليهم».

كما طلب الإذن بملاحقة كل من مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم ومدير جهاز أمن الدولة طونى صليبا، وادعى على مسؤولين عسكريين سابقين بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجى.

والتهم التى يمكن أن يلاحقوا بها هى «جناية القصد الاحتمالى لجريمة القتل» إضافة «إلى جنحة الإهمال والتقصير»، لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الأمونيوم «ولم يتخذوا إجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار»، وفق ما أعلن بيطار فى حينه.

وانتقدت جهات دولية عدة تأخر صدور نتائج عن التحقيق المحلى. ودعت أكثر من خمسين منظمة، بينها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتش ووتش، الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية فى الانفجار. وكان لبنان الرسمى قد رفض إجراء تحقيق دولى.

ولا تعتقد الدكتورة ليلى نقولا، أستاذة العلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية، أن المحاسبة قد تعطلت بشكل كامل، مضيفة أنه «ربما يكون هناك بعض الكتل السياسية التى تحاول التذرع بالحصانات لكى تعطل مساءلة وزرائها ونوابها المعنيين بموضوع المرفأ، لكن هناك أمران يشيران إلى أن المحاسبة لا يمكن أن تكون تعطلت كلياً».

وتقول إن الأمر الأول هو قيام رئيس الجمهورية بإبداء استعداده للمثول أمام المحقق العدلى فى حال أراد أن يأخذ إفادته وإبداء الرغبة فى التعاون فى التحقيق دون التذرع بالحصانة ما يعطى دفعا لإزالة الحصانات وعدم التذرع بها خصوصاً من قبل بعض الوزراء والنواب، كما أن التحقيق يمكن أن يستمر مع العديد من الجهات الفاعلة من دون أن يتوقف فى حال تذرع البعض بالحصانة.

وترى نقولا أن تشابك الملفات فى المشهد اللبنانى وتعقدها مرتبط بمدى التعقد فى الإقليم وأنه كلما اتجه الإقليم نحو التسوية كانت هناك اتجاهات للتسوية فى لبنان. وتقول: «نحن اليوم أمام مرحلة فاصلة فى الإقليم، فإذا كانت هناك بالفعل تسويات مرحلية قد تمت بين السعوديين والإيرانيين فسوف يشهد لبنان هدوءا للوضع وبدء تشكيل للحكومة وبدء مسار الإنقاذ».

وتستدرك قائلة: «أما إن كانت هناك تعقيدات وعاد الاشتباك الإقليمى فسوف يكون لبنان على موعد جديد من الشد والجذب الذى سوف يطبع الحياة السياسية».

وتضيف أستاذة العلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية أنه ما من شك فى أن «إدارة الرئيس بايدن تركز حالياً على الداخل الأمريكى واحتواء الصين وروسيا. ويبدو الشرق الأوسط اليوم ليس من ضمن أولوياته (بايدن) وبالتالى سوف تحاول إدارته تحقيق مصالحها عن تسويات موضعية بالوصول لنوع من الاستقرار فى الشرق الأوسط لتتفرغ للملفات الأكثر إلحاحا وهذا بطبيعة الحال سينعكس على استقرار الإقليم وبالتالى لبنان».

ويختلف مهند الحاج على مع هذه الرؤية، إذ يعتقد أن «القوى السياسية قد بدأت حملاتها الانتخابية تمهيدا للانتخابات التى تعقد العام المقبل، فهناك من يريد التملص من دوره خلال السنوات الماضية ويحاول الحديث وكأنه كان خارج السلطة السياسية وأنه كان يحاول الإصلاح لكن لم يسمح له بذلك».

ويضيف الباحث فى كارنيجى أن هناك أيضا «واقع التحلل الأمنى والمجتمعى الحاصل نتيجة عدم وجود حكومة ونفاد العملة الصعبة»، ويحذر الحاج على من «عوامل غير محسوبة كالتفكك الأمنى والمواجهات المحلية بين الطوائف؛ بما قد يذهب بالبلاد إلى مراحل متقدمة للانهيار. وحينها سيكون الوضع على الأرض أصعب كثيراً مما هو عليه اليوم».