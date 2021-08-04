الرئيس التونسي للمحتكرين: خفضوا الأسعار وإلا سنتخذ قرارات يفرضها الواجب

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زار رئيس تونس قيس سعيد، ظهر اليوم الأربعاء، مقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات.

وأكد الرئيس التونسي، في لقائه مع وزير التجارة وتنمية الصادرات، أنه لا مجال لاحتكار أي مادة من المواد، مشددا على ضرورة التصدي لكل مظاهر المضاربة واحتكار المواد والسلع وفرض احترام الأسعار.

وقال سعيد: «أتوجه الان وفي هذه اللحظة من مقر وزارة التجارة لأصحاب مسالك التوزيع حتى لا يستغلوا هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به تونس».

وأضاف: «أعلم أنهم يحتكرون البضائع وهناك بيوت مكيفة يوجد بها آلاف الأطنان من المواد».

ودعا رئيس تونس الجميع لتحمل المسؤولية قائلا: «أعرف هذه المستودعات التي تحتكر السلع جيدا ويكدسون المليارات لتجويع المواطن».

وتابع: «عليهم أن يساهموا من تلقاء أنفسهم في تخفيض الأسعار أو أنه سيتم التصدي لهم بالقانون واتخاذ قرارات تفرضها المسؤولية والواجب».

ووجه رئيس تونس خطابه للمحتكرين: «لا مجال لإحتكار أي مادة من المواد ولا مجال لمقايضة قوت التونسيين».